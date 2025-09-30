الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة تقلبات جوية واضحة، وهو ما أكده التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، حيث أشار إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عدد من المناطق، إلى جانب تكون السحب الرعدية الممطرة في أخرى، وسط تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بين مدن المملكة ذقعبا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد تحذر: عاصفة شاملة تضرب 5 مناطق بالمملكة .. رياح وأمطار رعدية وانخفاض الرؤية

أوضح التقرير أن مناطق الرياض والشرقية ونجران ستظل تحت تأثير الرياح السطحية النشطة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمفتوحة. هذا الأمر يفرض على قائدي المركبات ضرورة أخذ الحيطة، خاصة في ساعات النهار التي تشتد فيها سرعة الرياح.

كما تمتد هذه الحالة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، ما قد يضاعف من صعوبة الحركة والتنقل في بعض المواقع الجبلية المعرضة لتطاير الغبار.

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

إلى جانب الأتربة المثارة، أكد المركز أن منطقتي جازان وعسير ما زالتا مرشحتين لتكون السحب الرعدية الممطرة، والتي عادة ما تصحبها هطولات متفاوتة الغزارة ورياح نشطة قد تحد من مدى الرؤية الأفقية. ويُتوقع أن تؤدي هذه الهطولات إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق المنخفضة، وهو ما يستدعي تنبيهات خاصة للأهالي وسكان القرى القريبة من مجاري السيول.

تفاوت كبير في درجات الحرارة

سجلت بعض مدن المملكة درجات حرارة مرتفعة، حيث بلغت 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في وقت هبطت فيه درجات الحرارة الصغرى في الباحة إلى 19 درجة مئوية، لتسجل بذلك أدنى درجة لهذا اليوم.

أما على صعيد الرطوبة، فقد سجلت جدة وجازان نسبًا مرتفعة وصلت إلى 85%، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو ويضاعف الشعور بالتعب والإرهاق، خاصة في ساعات النهار الطويلة.

الأوضاع البحرية: البحر الأحمر والخليج العربي

لم تقتصر التقلبات الجوية على البر، بل شملت أيضًا المناطق الساحلية والبحرية.

البحر الأحمر: أوضح التقرير أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 45 كم/ساعة، وقد تصل أحيانًا إلى 50 كم/ساعة، خاصة في الأجزاء الجنوبية. كما أشار إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج حتى مترين، ما يجعل البحر في حالة ما بين خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجًا في بعض الفترات.

الخليج العربي: أما في الخليج العربي، فتهب الرياح من الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، ويرتفع الموج حتى مترين، لتكون حالة البحر متوسطة الموج على معظم أجزائه.

تحذيرات وتنبيهات رسمية

شدد المركز الوطني للأرصاد في ختام تقريره على ضرورة متابعة التحديثات الجوية عبر قنواته الرسمية، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيقات أو حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تتطور الحالة الجوية سريعًا في بعض المناطق.

كما نصح المركز: