إحتفالية 6 أكتوبر.. علي الحجار للمرة الثالثة على مسرح البالون

أحمد جودة - القاهرة - علي الحجار نجم إحتفالية 6 أكتوبر على مسرح البالون

صرح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بأنه تم الإتفاق مع الفنان القدير علي الحجار إحياء إحتفالية ذكرى إنتصار 6 أكتوبر وذلك يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.

علي الحجار نجم إحتفالية 6 أكتوبر على مسرح البالون

تقام إحتفالية ذكرى إنتصار 6 أكتوبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

فرقتي أنغام الشباب والالات الشعبية

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بإستقبال الفنان علي الحجار بمسرح البالون للمرة الثالثة، موضحا أن فرقتي أنغام الشباب والالات الشعبية سيشاركان في الفصل الأول من الحفل حرصا منه علي مشاركة كافة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في هذا الحدث الكبير.

حفلات علي الحجار في مسرح البالون

الجدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار أحيا حفلتان على مسرح البالون بدأها بإحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر العام الماضي وبعدها أحيا "الحجار" إحتفالية عيد الحب فبراير الماضي.

أوبريت ذكرى إنتصار 6 أكتوبر

من ناحية أخرى هناك أوبريت من تأليف والحان محمد مصطفي تدور أحداثه حول صراع الحرب في اكتوبر ١٩٧٣ وسوف تقدم هذا الأوربريت فرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والقومية للفنون الشعبية ويخرجه تامر عبد المنعم.

ذكرى إنتصار 6 أكتوبر

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد إجتمع بفرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وبوجود رؤساء الفرق ومدير مسرح البالون وذلك للإعداد لإحتفال ذكرى إنتصار 6 أكتوبر ومناقشة ما هو قادم مساء أمس.