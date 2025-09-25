أغنية "سيبتلي قلبي" تتصدر قائمة الأكثر استماعًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت الفنانة أنغام نجاحًا هائلًا بأحدث أعمالها الغنائية "سيبتلي قلبي"، والتي تصدرت التريند وقائمة الأكثر استماعًا على يوتيوب في المركز الأول، بعد يومين فقط من طرحها على القناة الرسمية.

أغنية سيبتلي قلبي

أغنية سيبتلي قلبي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وتعد استمرارًا لـ مسيرة أنغام بعد غيابها عن الساحة الفنية بسبب أزمة صحية.

كلمات أغنية "سيبتلي قلبي"

أنا ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

وبحس كإني مقصر

إنى ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك بأتأثر

ليه دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

و بحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

وإفتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك وأتحسر

إحساسى ده ب ايه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلى قلبي

قلبي قلبي قلبي سيبتلي قلبي

قلبي قلبي يا عيني قلبي بيتحسر

بقىّ ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش ب أنساك وحياتك

وحياتي دى واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي مِنسيك

وإفتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك وأتحسر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي سيبتلي قلبي

قلبي قلبي يا عيني قلبي بيتحسر