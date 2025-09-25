هشام خرما: “أُفُق” ألبوم مختلف وتحضيره استغرق وقتًا طويلًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الموسيقار هشام خرما كواليس ألبومه الجديد “أُفُق”، الذي استغرق وقتًا طويلًا في التحضير قبل طرحه.

وقال خرما، خلال لقائه مع الإعلامية زهرة رامي في برنامج سيبها دايرة على راديو إنرجي 92.1، إنه لم يبتعد عن جمهوره طوال الفترة الماضية، حيث شارك في حفلات وأعمال درامية وسينمائية ومهرجانات موسيقية.

وأضاف: “فكرة الألبوم مختلفة، فهو يمثل تجربة نضج بالنسبة لي، باعتباره مرحلة جديدة في حياتي سواء على المستوى الشخصي أو الفني”.

"أربع سنوات" من الإبداع.. هشام خرما يطلق ألبوم "أُفُق"

وتابع: “العمل على ألبوم (أُفُق) استغرق نحو أربع سنوات، وهو يمثل نقلة مهمة في مشواري الموسيقي بفضل الألوان الجديدة التي يقدمها”.

وأوضح خرما أن “التكنولوجيا ساعدتني كثيرًا في الألبوم، سواء من ناحية تنوع الأصوات والمشاركات، أو عبر المنصات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي فتحت آفاق التعاون مع موسيقيين ومغنين من مختلف أنحاء العالم”.

ويضم ألبوم “أُفُق” 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات، في مزيج يجمع بين الأنماط الشرقية والغربية ويقدم تجربة موسيقية جديدة