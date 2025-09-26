نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تتصدر تريند جوجل بعد تطورات قضيتها مع مساعدتها السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة هالة صدقي محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد القرار الصادر من محكمة جنح العمرانية، بإحالة محاكمة مساعدتها السابقة بتهمة الابتزاز والتهديد إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

وكان المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، قد تقدم ببلاغ رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، اتهم فيه خادمة موكلته السابقة بابتزازها والضغط عليها للعودة إلى العمل معها مرة أخرى، مهددةً بالتشهير بها عبر السوشيال ميديا في حال رفضت كما شمل البلاغ اتهامات بالسب والقذف والتشهير من خلال مقاطع فيديو تم بثها على حسابات المتهمة عبر فيسبوك.

وقدم دفاع الفنانة مجموعة من المستندات والأدلة، من بينها فلاشة تضم كافة المقاطع المسيئة، إضافة إلى طلب سماع أقوال شهود الإثبات الذين استشهدت بهم هالة صدقي في واقعة التهديد. وقد استمعت النيابة بالفعل إلى الشهود، كما فحصت المقاطع المصورة وتأكدت من صحتها وما ورد بها من عبارات سب وقذف، وهو ما جاء متطابقًا مع تقرير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتحريات المباحث التي أثبتت صحة البلاغ.

وبعد هذه التطورات، تفاعل الجمهور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع باسم هالة صدقي ليتصدر قوائم الأكثر بحثًا على جوجل، وسط موجة من التعاطف معها ودعوات بإنصافها قانونيًا في هذه القضية.