براد بيت يواصل حصد النجاحات بفيلمه F1: The Movie ويقترب من 625 مليون دولار عالميًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم F1: The Movie للنجم العالمي براد بيت قفزة جديدة في شباك التذاكر العالمي، بعدما ارتفعت إيراداته بمليون دولار إضافي خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه في 27 يونيو الماضي إلى 624 مليونًا و368 ألف دولار، في إنجاز قوي يعزز مكانته ضمن أنجح الأفلام المطروحة هذا العام.

الإيرادات بين أمريكا والعالم

وتوزعت إيرادات الفيلم بين 189 مليونًا و468 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما حقق في الأسواق العالمية 434 مليونًا و900 ألف دولار، ما يعكس الشعبية الكبيرة للعمل خارج الولايات المتحدة، خاصة مع الاهتمام العالمي برياضة سباقات الفورمولا 1.

مميزات الفيلم وأسباب نجاحه

تميز الفيلم بمشاهد سباقات الفورمولا 1 التي جاءت مبهرة بصريًا وواقعية إلى حد كبير، حيث أبدع صناع العمل في دمج تاريخ هذه الرياضة مع حبكة درامية مشوقة ولمسة هوليوودية مميزة ويجسد براد بيت شخصية السائق المخضرم سوني هايز، الذي يعود للمنافسة بشكل غير متوقع إلى جانب شاب موهوب ضمن فريق يعاني من صعوبات.

دور لويس هاميلتون في كواليس العمل

شارك بطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاميلتون، الحاصل على اللقب سبع مرات، في توجيه النصائح لطاقم الفيلم، خصوصًا أن تجسيد بيت لشخصية سائق يبلغ 61 عامًا بدا غير منطقي في عالم الفورمولا الحديث. ومع ذلك، أضافت مشاركته لمسة من الواقعية والخبرة التي ساعدت على إقناع المشاهدين.

مقارنة مع السائقين الكبار عبر التاريخ

ورغم أن أكبر سائق في الوقت الحالي هو الإسباني فرناندو ألونسو البالغ من العمر 44 عامًا، فإن تاريخ الفورمولا 1 شهد وجود سائقين نافسوا في أعمار متقدمة، مثل فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون اللذين واصلا المنافسة في سن الخامسة والخمسين، إضافة إلى لويجي فاجيولي الذي حقق الفوز وهو في الثالثة والخمسين.

وبهذا يثبت فيلم F1: The Movie أنه لا يقتصر فقط على كونه عملًا سينمائيًا ضخم الإنتاج، بل يقدم أيضًا لمحة تاريخية وفنية عن عالم السباقات الأسطوري، ليواصل طريقه بثبات نحو رقم قياسي جديد في شباك التذاكر.