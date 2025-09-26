نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع وليد سامي.. محمد شاهين يطرح عندك حق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روّج الملحن وليد سامي لأحدث تعاون فني يجمعه بالمطرب محمد شاهين، حيث أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أغنية جديدة تحمل اسم "عندك حق"، والمقرر طرحها للجمهور يوم 10 يناير المقبل. وأعرب سامي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع شاهين، واصفًا إياه بـ "حبيب قلبي"، مؤكدًا أن الأغنية ستشكل حالة مميزة تجمع بين الكلمة واللحن والتوزيع.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل الشريف، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، بينما يتولى إنتاجها شركة قنوات، لتخرج بشكل متكامل يليق بجمهور شاهين وسامي على حد سواء.

ويأتي هذا التعاون ليعزز النجاحات الفنية التي جمعت الثنائي في أعمال سابقة، حيث ينتظر الجمهور طرح الأغنية الجديدة وسط حالة من الترقب، خاصة أن وليد سامي وصفها بأنها ستلامس مشاعر المستمعين وتعبّر عن مواقف حياتية قريبة من الجميع.