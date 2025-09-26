نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخطيب: كنت في مدرسة الراهبات والضوابط كانت صارمة.. واللي ضوافرها طويلة كانت تتقصّ فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على قرار منع دخول الطلاب للمدارس بملابس مخالفة للزي المدرسي أو بشعر طويل، مؤكدة أن الانضباط داخل المدارس أمر ضروري، مستشهدة بتجربتها الشخصية في مرحلة الطفولة حين كانت طالبة في مدرسة راهبات، عُرفت بشدة الانضباط والحسم.

وخلال حلقة من برنامجها "مساء الياسمين" على قناة الشمس، قالت الخطيب: يا سلام سلّم، الطلبة مش عاجبهم الكلام، ويمكن كمان أولياء الأمور. بس وأنا طالبة برضو مكنش عاجبني! لكن لما أتربيت في مدرسة راهبات، الضوابط كانت عندنا عادية وطبيعية".

وأضافت:إحنا كبنات كنا بنتعامل بحسم، مفيش ضوافر، واللي عندها ضوافر كانت بتتقصّ فورًا. لا قصات شعر غريبة، ولا لبس خارج الزي، والجزم لازم تبرق! اللي جزمتها مش بتلمع، الصبح يلمّعوها، والشربات بطول موحّد".

المدرسة مش مكان للاستعراض

وأكدت أن المدرسة لم تكن مكانًا للاستعراض أو المظاهر، بل مكان للعلم فقط، قائلة:مكانش ينفع حد يجيب حاجة من برا، حتى لو قلم! المدرسة كانت مكان للتعلم، مش عروض أزياء. وكلنا كنا زي بعض، علشان محدش يحس إنه أقل من غيره".

وعن تجربتها كأم، قالت الخطيب إنها اختارت لأولادها مدارس دولية لتجنّب الصرامة الزائدة، مضيفة:دخلت أولادي مدارس إنترناشونال علشان أعفيهم من التحكّمات اللي إحنا عشْناها. مرة ابني راح بلون شعر أحمر، ولا حد سأله بتعمل إيه!".

وتأتي تصريحات ياسمين الخطيب في ظل جدل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق قواعد الزي المدرسي والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بين من يرى في تلك القواعد ضرورة تربوية، ومن يعتبرها تقييدًا للحرية الشخصية.