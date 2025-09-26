نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتهوفن وهونيجر والصعيدى فى حجرة السيمفونى بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا ضمن سلسلة حلقات موسيقى الحجرة لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة مديره الفنى وقائده الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى التاسعة مساء السبت 27 سبتمبر على المسرح الكبير يأتى ضمن خطط الثقافة المصرية لنشر الفنون الجادة فى المجتمع.

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج مجموعة بارزة من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منها السيمفونية الرابعة لـ آرثر هونجر، السيمفونية الثامنة والمؤلفة 93 لـ لودفيج فان بيتهوفن إلى جانب باسكاليا للأوركسترا لقائد الحفل المايسترو أحمد الصعيدى.

ما هى موسيقى الحجرة ؟

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة هي نوع من الموسيقى الكلاسيكية تُؤدى بواسطة مجموعة صغيرة من العازفين، يتكون عددهم عادةً من اثنين إلى تسعة موسيقيين، تُعرف بأناقتها ونشأت في القرون الوسطى وإزدهرت خلال العصور الكلاسيكية والرومانسية، حيث كانت تُعزف في قاعات صغيرة أو غرف خاصة (ومن هنا جاء اسمها)، تتميز بالتفاعل الدقيق بين العازفين مع التركيز على التوازن والتناغم بين الآلات ومن أبرز كتابها هايدن، موتسارت، وبيتهوفن.