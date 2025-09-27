نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تهدي تكريمها في مهرجان الغردقة للزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، خطفت النجمة نيكول سابا الأضواء بإطلالتها المميزة، حيث كرّمها المهرجان عن مشوارها السينمائي في مصر.

نيكول سابا تهدي تكريمها في مهرجان الغردقة للزعيم عادل إمام



وأعربت نيكول عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، وقررت إهداءه إلى الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن مشاركتها معه في فيلم التجربة الدنماركية كان نقطة فارقة في مسيرتها الفنية، وأحد أنجح أعمالها على الإطلاق.



مشوار سينمائي مع كبار النجوم

جاء تكريم نيكول سابا تقديرًا لأعمالها السينمائية المميزة، حيث شاركت نخبة من عمالقة الفن بطولات ناجحة، من بينهم: عادل إمام، نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمد سعد، أحمد مكي، وهاني سلامة. كما أثبتت حضورها في الدراما التليفزيونية وقدمت نجاحات لافتة في مجال الغناء أيضًا.



تكريمات متتالية بعد نجاح رمضان

ويُضاف هذا التكريم إلى سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها نيكول مؤخرًا، بينها تكريمها في حفل “دير جيست” و“موريكس دور”، عقب نجاحها في رمضان الماضي بمسلسل وتقابل حبيب، حيث جسدت شخصية رقية العسكري التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.