نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيا.. ما بين صراع الجبهات والحذر الدفاعي معركة وسط الملعب تحسم القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو العنوان مبهم، وغير مفهوم، ويبقى الكلام سهلا، لكن تنفيذه هو الأصعب والأهم، وبين هذا وذاك، تبدأ الجماهير والمهتمين بكرة القدم المصرية، في وضع الخطط والتشكيل المتوقع، وذلك حسب وجهة النظر والقناعات الشخصية.

يستضيف فريق الأهلي في الثامنة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، نظيره فريق الزمالك، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرصد « دوت الخليج الرياضي » أبرز النقاط الفنية وأسلحة الفريقان في المباراة المرتقبة، كذلك أفكار النحاس ومدرب الزمالك يانيك فيريرا.

صراع الجبهات وتثبيت «الباكات»

لدى كل فريق أسلحته الفنية وبالتحديد في النواحي الهجومية، وبالأخص في الجبهات التي يعتمد عليها بشكل أساسي كلا المدربين.

يعتمد النحاس على الجبهة اليسرى والتي تتمثل في الثنائي محمود حسن "تريزيجية"، أو اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، أما في الجبهة اليمنى اللاعب أحمد مصطفى زيزو أو حسين الشحات بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني لفريق الزمالك معتمدا على سرعات ومهارات البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، في الجانب الأيمن لفريق الزمالك، وفي الجبهة اليسرى يتواجد الثنائي شيكو بانزا واللاعب الفلسطيني آدم الكايد.

من الأقرب أن يعتمد فيريرا والنحاس على تثبيت الاظهرة في الكثير من الأوقات، تحديدا معاناة الأهلي في الجبهة اليسرى بعد غياب اللاعب محمد شكري، ومن ثم يتم الاعتماد على بعض اللاعبين في هذا المركز، ولكن مباراة الغد تحتاج إلى الإنتباه في ظل تواجد خوان ألفينا بيزيرا.

على الجانب الآخر، في القلعة البيضاء، يفكر فيريرا في تحجيم خطورة أسلحة الأهلي، وتحديدا ثنائية تريزيجية وبن شرقي، كذلك الأمر المراقبة المستمرة للاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي.

يعد سلاح التصويب من خارج منطقة الجزاء أحد أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها فيريرا، وخصوصا عند طريق لاعبو خط الوسط سواء دونجا أو اللاعب ناصر ماهر.

يعتبر اللاعب عبد الله السعيد العقل المفكر وصانع هجمات الزمالك في منتصف الملعب، ومن الوارد إضافة رقابة «Man to man» عن السعيد من جانب النحاس في منطقة وسط الملعب.

معركة وسط الملعب تحسم القمة

المدرب القادر على إحكام قبضته على منطقة وسط الملعب والسيطرة عليها والتحكم في سير اللقاء داخل المستطيل الأخضر، من الأقرب أن يكون الأوفر حظًا للظفر بمباراة الغد.

لماذا خط الوسط تحديدا؟

من الناحية الفنية، هناك تذبذب واضح في مستوى خط دفاع الأهلي والزمالك، كذلك الأمر هناك حالة ليست جيدة يمر بها مركز المهاجم الصريح، لذلك أصبح وسط الملعب هو صاحب القرار والتحكم في مباراة الغد، دفاعيا وهجوميا، سواء عن طريق الاختراقات أو التنوع في الهجمات أو إفساد الهجمات.

