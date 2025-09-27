نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض تعود للجمهور بشخصية غير مألوفة في فيلم "الأسير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الفنانة القديرة عايدة رياض التحضير لتجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "الأسير"، الذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، ويُتوقع أن يحمل بصمة مختلفة في الساحة السينمائية. وتشاركها في البطولة الفنانة نجوى فؤاد، التي تعود بدورها إلى الشاشة في إطلالة مميزة داخل العمل.

المخرج نور الدين علي أوضح أن التحضيرات ما زالت جارية للتعاقد مع عدد من الأسماء اللامعة، حيث تم ترشيح كل من سهير رمزي، سلوى خطاب، هالة صدقي، هالة فاخر وسلوى عثمان، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم الكبار مثل صلاح عبدالله ورشوان توفيق، ما يجعل العمل ثريًا بالتنوع الفني والخبرات المختلفة.

وتكشف عايدة رياض من خلال "الأسير" عن شخصية جديدة كليًا على جمهورها، مؤكدة أن الدور يحمل مفاجآت عديدة وسيكون مختلفًا عن كل ما قدمته سابقًا، وهو ما يضيف بعدًا دراميًا خاصًا إلى أحداث الفيلم.

كما يشارك في الفيلم الفنان الجزائري عبد النور حسن، الذي يخوض أولى تجاربه الإنتاجية والتمثيلية في مصر عبر شركته "دريتا" للإنتاج والتوزيع السينمائي، بعد أن قدّم عدة تجارب فنية وغنائية في الجزائر وفرنسا.