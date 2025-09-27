نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتألق في معرض عمّان الدولي للكتاب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معرض عمان الدولي للكتاب

انطلقت فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 2025 في دورته الرابعة والعشرين، وسط حضور ثقافي وإعلامي عربي واسع، بمشاركة نحو 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، وتحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتستمر الفعاليات حتى الرابع من أكتوبر المقبل في المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض هذا العام.

أكثر من 50 دار نشر مصرية

شهدت الدورة الحالية مشاركة أكثر من 50 دار نشر مصرية، ما بين دور تحضر للمرة الأولى وأخرى اعتادت على المشاركة في دورات سابقة.

وتعرض الدور المصرية مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تشمل:

الرواية العربية الحديثة

الفكر والفلسفة والتاريخ

كتب الأطفال واليافعين

دراسات في الشأن الفلسطيني، بينها تاريخ الاحتلال الإسرائيلي والدراسات اليهودية

مؤلفات في التراث الإسلامي والتنمية البشرية

ويحظى الجناح المصري عادةً بإقبال جماهيري واسع بفضل تنوع المحتوى وغزارة الإنتاج وأسعاره المناسبة، وهو ما يجذب القراء والباحثين والطلاب على اختلاف اهتماماتهم.

الروايات الفلسطينية وكتب التنمية تتصدر المبيعات

تشير المؤشرات الأولية داخل المعرض إلى أن الروايات ذات الطابع الفلسطيني، والكتب الدينية، وإصدارات تنمية الذات، تتصدر المبيعات هذا العام، إلى جانب حضور قوي للرواية العربية الحديثة وكتب الأطفال التي تجذب العائلات والزوار الصغار.

حضور لافت للكتاب المصريين

لم يقتصر الوجود المصري على عرض الكتب فقط، بل امتد إلى الندوات الثقافية وحفلات التوقيع واللقاءات المباشرة مع القراء. ومن أبرز الأسماء المشاركة:

الروائي محمد سمير ندا، الحاصل على جائزة البوكر عن روايته صلاة القلق.

الكاتب أحمد مرسي، صاحب رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي.

كما يشارك نخبة أخرى من المبدعين المصريين، في خطوة تعكس الدور المحوري لمصر كـ مركز أساسي للإبداع والنشر في المنطقة العربية.

افتتاح رسمي ورسائل ثقافية

افتتح المعرض وزير الثقافة الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة، ووزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، ورئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إلى جانب حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.

مصر.. ريادة مستمرة في عالم النشر

أكد الحضور أن المشاركة المصرية القوية هذا العام تسهم في تعزيز صورة الكتاب المصري كأحد أبرز الروافد الثقافية في العالم العربي، مع قدرته على المزج بين الإبداع المعاصر والتراث العريق، ليبقى #الكتاب_المصري في صدارة المشهد الثقافي العربي.