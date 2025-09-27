نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة قنوات ON تستضيف باسم يوسف في سلسلة حوارات عبر برنامج “كلمة أخيرة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة ON اليوم عن تعاون مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة.

وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

خلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص وحكايات من خلف الكواليس تحكى لاول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة

السلسلة المنتظرة ستكشف عن ملامح مسيرة فريدة امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، لتقدم للجمهور العربي رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي.

موعد العرض

ترقبوا هذا الحدث الإعلامي الكبير، ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، حصريًا على شاشة ON، عبر برنامج كلمة أخيرة مع أحمد سالم.