نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار يكسر القاعدة.. أول خطوة له في الكوميديا بـ "من أيام الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفنان إياد نصار خوض مغامرة فنية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة، وذلك من خلال مشاركته في بطولة فيلم "من أيام الجيزة"، الذي يمثل أول تجربة كوميدية له منذ بداية مسيرته الفنية.

إياد نصار يقدم الكوميديا لأول مرة

وكان نصار قد تحدث عن العمل في تصريحات تلفزيونية سابقة، مؤكدًا أن دخوله عالم الكوميديا لم يكن سهلًا، حيث قال: "الكوميديا صعبة، وكنت خايف من تقديمها، لكن في نفس الوقت كان نفسي يبقى في مشواري مشروع كوميدي أفتخر بيه." وأضاف أنه يطمح من خلال هذه الخطوة أن يبرهن على قدرته في التنوع والانتقال بين مختلف الأنماط الدرامية.

أبطال فيلم من أيام الجيزة

يشارك إياد نصار في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: آية سماحة، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، حاتم صلاح، وميمي جمال، إضافة إلى ضيوف شرف أبرزهم أروى جودة ومحمد ممدوح. ويتولى إخراج العمل المخرج مرقس عادل.

اخر اعمال إياد نصار

وكان اخر اعمال إياد نصار هو فيلم "المشروع X" المعروض حاليًا بدور العرض وتدور أحداث الفيلم حول شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي يجسده النجم كريم عبدالعزيز، والذي ينطلق في رحلة مثيرة مع فريقه تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية والبحار المفتوحة، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الشهير: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

أبطال فيلم المشروع X

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب كريم عبدالعزيز، أبرزهم: ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وفدوى عابد. العمل من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي.