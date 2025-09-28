نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتربع على عرش التريند.. فما هي القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت اخبار عن حالتها الصحية الفترة الحالية.

سبب تصدر شيرين التريند

وانتشرت اخبار عن الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب الساعات الماضية تفيد ابنعزالها في احدي المستشفيات لمدة من الزمن.

الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب

وتخضع شيرين عبد الوهاب إلى العلاج حيث تمتد رحلة علاجها داخل إحدى المستشفيات لمدة 6 أشهر فى عزلة تامة حيث يمنع عنها أى وسائل تواصل مع العالم الخارجي.

اخر أغاني شيرين عبد الوهاب

وكان اخر اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، هي اغنية “ومازال ع البال”، التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على تطبيق “تليجرام” من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، وايضا طرحت اغنيه “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

كما طرحت طرحت اغنية «غالية علينا يا بلادنا»، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

كلمات اغنية «غالية علينا يا بلادنا»

غالية علينا يا بلادنا

ما تحملش بلادنا

خدنا عليكي وخدنا

نرجع مهما بعدنا

وناسنا ف ناسنا والأيام الحلوة

فى ليلنا ونيلنا لا متهونش العشرة