ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة

أحمد جودة - القاهرة - لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار مجددًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة عكست جانبًا من أناقتها وحسها المميز في اختيار إطلالاتها.

احدث ظهور لـ ريم مصطفي

وظهرت ريم هذه المرة بملابس كاجوال عصرية جمعت بين البساطة والتميز، لتقدم صورة مختلفة عن الإطلالات الرسمية التي اعتاد عليها متابعوها في المناسبات الفنية.

تفاعل الجمهور مع صور ريم مصطفي

وقد أبهرت متابعيها بجمالها الطبيعي وخطفت الأضواء بستايلها الجذاب، حيث تفاعل الآلاف من محبيها مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات التي تنوعت بين الإشادة بجمالها ورشاقتها، وبين التعبير عن إعجابهم بأسلوبها المتجدد الذي يجعلها دائمًا في صدارة اهتمامات جمهورها.

آخر اعمال ريم مصطفي

وتواصل ريم مصطفى نجاحاتها الفنية بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، وجسدت شخصية امرأة ممزقة بين حبها لزوجها – الذي يجسده النجم عمرو سعد – وبين صعوبة تقبل ماضيه الذي لا يزال يطاردها، خاصة مع استمرار علاقة زوجها بـ "فتحية"، حبه القديم، التي يُقال إن "الجارحي" تسبب في مقتلها، كما تخوض "آمنة" صراعات عائلية متشابكة مع شقيق زوجها وزوجة حماها الراحل، لتتضح أمام الجمهور ملامح شخصية قوية لكنها مثقلة بالجراح الداخلية.

أبطال مسلسل سيد الناس

يضم المسلسل نخبة من النجوم إلى جانب عمرو سعد وريم مصطفى، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، ومحمد عبدالجواد.