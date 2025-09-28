نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد تشعل إنستجرام بفستان أسود أنيق يخطف الأنظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث إطلالة لها، حيث نشرت صورة جديدة أظهرت جانبًا من جمالها وأناقتها المعتادة.

أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

وظهرت دينا فؤاد في الصورة بفستان أنيق باللون الأسود، تميز بتصميمه الراقي الذي أضفى عليها لمسة من الجاذبية والفخامة، لتخطف أنظار جمهورها وتصبح حديث متابعيها خلال وقت قصير من نشرها للصورة.

تفاعل الجمهور مع صور دينا فؤاد

وقد انهالت التعليقات على المنشور فور مشاركته، حيث أشاد الكثير من محبيها بذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات، مؤكدين أنها نجحت في المزج بين البساطة والرقي، ليبرز جمالها الطبيعي بطريقة ساحرة.

آخر اعمال دينا فؤاد

حققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا"، المكون من 30 حلقة من بطولة مصطفى شعبان.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي صعيدي، حيث يتولى مسؤولية تجارة عمه في الآثار، لكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة بين أفراد العائلة، لتبدأ الصراعات والمؤامرات بسبب الثروة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل "حكيم باشا"

وضم المسلسل بطولة مصطفى شعبان، ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.