وصول اسماء جلال وطارق العريان إلي المؤتمر الصحفي لفيلم "السلم والثعبان ٢"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت الفنانة أسماء جلال والفنان عمرو يوسف والمخرج طارق العريان إلي المؤتمر الصحفي لفيلم “ السلم والثعبان ٢” الذي يقام بأحد المناطق بالتجمع الخامس

تشارك أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف، الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، يسجل الفيلم التعاون الرابع بين «يوسف» و«العريان» وذلك بعد تعاونهما في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وكان فيلم ولاد رزق 3، آخر أعمال عمرو يوسف وهو من بطولة الفنان أحمد عز، أحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.