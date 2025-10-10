نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديستوفسكي وويلسون ولينين الرملي في منافسات الغد بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتصف أيام فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وتتواصل تجارب شباب المسرح المصري في رحابه، ليلتقي جمهور المهرجان غدا وثلاثة عروض يحمل كل منها حلمه ومغامرته الخاصة.



و في السادسة مساءًا وعلى مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية يقدم محمود الحسيني مخرجا ودراماتورج عرض "الجريمة والعقاب" عن نص ديستوفسكي الأشهر.



وفي الثامنة يقدم محمد ياسين علي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية "أسوار" عن نص لأوجست ويلسون.



وثالث عروض الغد سيكون "قولتلك خللي بالك" دراماتورج وإخراج محمود عبد الرازق عن رائعة لينين الرملي "الهمجي" وذلك في العاشرة مساءا على مسرح نهاد صليحة.



وغدا يختتم الفنان مناضل عنتر ورشة "الرقص المعاصر" في المعهد العالي للفنون المسرحية وتستمر جلستها الأخيرة من الواحدة حتة الرابعة عصرا،