خاص| أحمد عبد العال: "تقديم المادة التاريخية بطريقة مشوقة كان تحديًا كبيرًا"

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم “المنبر” للمخرج أحمد عبد العال الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 41 بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين.

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أعرب المخرج أحمد عبد العال عن شعوره بعد الفوز بالجائزة، قائلًا: “أشعر بسعادة غامرة بفضل الله تعالى على ما حققناه من نجاح. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، والحمد لله، كُرم هذا الجهد بالنجاح. إن هذا الإنجاز ليس نتاجًا لجهود فردية، بل هو ثمرة تعاون وتكاتف فريق عمل مكون من أكثر من 200 فرد”.



وعن التحديات التي واجهته أثناء التصوير، قال أحمد عبد العال: “واجهنا العديد من التحديات، خاصة في تحويل السيناريو إلى عمل درامي يجذب المشاهد. كان التحدي الأكبر هو تقديم المادة التاريخية بطريقة مشوقة وممتعة".

وتابع عبد العال: "كما واجهنا تحديات في تصوير مشاهد الأزهر الشريف في فترة زمنية محددة (1798 و1800)، حيث خضع الأزهر لتغيرات كبيرة عبر التاريخ. لذلك، كان علينا اختيار أماكن تصوير دقيقة ومطابقة للواقع، والاعتماد على المؤثرات البصرية لخلق تجربة بصرية واقعية وخالية من الأخطاء”.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.