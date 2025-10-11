فن ومشاهير

شاهد... مي عمر تبدأ التحضيرات الأولية وتتعاقد رسميا علي "شمشون ودليلة" أمام "العوضي"

أحمد جودة - القاهرة - بالصوره .... مي عمر تتعاقد رسميا علي "شمشون و دليلة" أمام "العوضي" وتبدأ التحضيرات الأولية

تحضيرات لفيلم شمشون
تحضيرات لفيلم "شمشون ودليلة"

 

 


تعاقدت النجمه مي عمر علي فيلم "شمشون ودليلة والذي تشارك بطولته بجانب النجم أحمد العوضي والذي يعتبر اللقاء الأول بينهما حيث تقوم بدور "دليلة" والعوضي يلعب دور "شمشون".

وتم التوقيع رسميا بحضور مخرج العمل رؤوف السيد ومنتجي العمل أحمد السبكي وكريم السبكي وذلك للاستقرار عالتفاصيل النهائية وبدء التحضيرات الأولية للبدء في وضع مواعيد التصوير وأيضا تم رصد ميزانية ضخمه لخروج العمل بأفضل صورة ممكنه للجمهور كما يتم هذه الفتره عمل معاينات بالعديد من الدول الاوروبية للاستقرار علي أحدهم الذي يتم فيه تصوير جزء من أحداث الفيلم.

 

أبطال فيلم "شمشون ودليلة" 

"شمشون ودليلة" من بطوله أحمد العوضي ومي عمر وتأليف محمود حمدان وانتاج احمد السبكي وكريم السبكي وإخراج رؤوف السيد وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال هذه الفترة للاستقرار علي موعد التصوير النهائي.

