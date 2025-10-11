نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البوستر.. عمرو يوسف وأسماء جلال يشعلان الأجواء في «السلم والثعبان 2» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن البوستر الرسمي لفيلم «السلم والثعبان 2»، الذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال، في عودة جديدة لأحد أبرز الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية. ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء البوستر الرسمي حاملًا طابعًا غامضًا ورومانسيًا، ما أثار فضول الجمهور حول تفاصيل الجزء الثاني الذي يحمل عنوانًا فرعيًا «لعب عيال»، في إشارة إلى طبيعة العلاقة العاطفية التي ستجمع بين أبطاله.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، والعمل من إنتاج ضخم يهدف لإعادة إحياء الأجواء الساحرة للجزء الأول الذي ترك بصمة كبيرة في ذاكرة السينما.

تدور أحداث «السلم والثعبان 2» في عالم العلاقات الإنسانية المعقدة، من خلال قصة حب جديدة تجمع بين «أحمد الألفي» الذي يجسده عمرو يوسف، و«ملك» التي تؤدي دورها أسماء جلال، حيث تبدأ القصة بإعجاب متبادل سرعان ما يتحول إلى حب مليء بالتقلبات والمفاجآت.

وكشف البرومو التشويقي عن لقطات جريئة جمعت الثنائي، إذ ظهرت أسماء جلال بإطلالة لافتة مرتدية بدلة رقص، ضمن مشهد يجسد لحظة تحول في علاقتها بعمرو يوسف، ما أضفى على العمل أجواء من الإثارة والرومانسية المكثفة.

ويأتي الفيلم بعد آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية، «درويش»، الذي حقق نجاحًا لافتًا، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب وغيرهم.

