نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «السرايا الصفراء».. مفاجأة وفاء عامر الرمضانية التي تعيدها إلى صدارة الدراما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة وفاء عامر استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة بعنوان «السرايا الصفراء»، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، لتواصل بذلك حضورها القوي والمستمر في الدراما المصرية.

وفاء عامر تشارك في «السرايا الصفراء»

وكشفت وفاء عامر عن انضمامها للعمل عبر مقطع فيديو عفوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية «الستوري»، حيث ظهرت بابتسامة مفعمة بالحيوية قائلة لجمهورها: «انتظروني في رمضان بمسلسل السرايا الصفراء».

مفاجأة وفاء عامر الرمضانية التي تعيدها إلى صدارة الدراما المصرية

ورغم إعلانها المفاجئ، لم تفصح وفاء عامر عن أي تفاصيل تخص طبيعة الدور الذي ستقدمه أو فريق العمل الذي يشاركها البطولة، مكتفية بالكشف اسم المسلسل وموعد عرضه، مما أثار حالة من الفضول بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين بدأوا في التكهنات حول طبيعة العمل والغموض الذي يحمله عنوانه.

تفاصيل مسلسل «السرايا الصفراء»

ويُنتظر أن يشهد مسلسل «السرايا الصفراء» طابعًا مختلفًا عن الأعمال السابقة التي قدمتها وفاء عامر، حيث يُتوقع أن يتناول أحداثًا مشوقة تدور داخل قصر غامض تحيط به الأسرار والمؤامرات، وفقًا لما تردد في الأوساط الفنية خلال الأيام الأخيرة.

اخر اعمال وفاء عامر

وتعد وفاء عامر واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، إذ قدمت على مدار مسيرتها الفنية عشرات الأدوار الناجحة والمتنوعة، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «ضل حيطة» بطولة ياسمين صبري وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، إلى جانب مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «جودر» مع النجم ياسر جلال.

كما ظهرت وفاء عامر كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في مسلسل «80 باكو» مع النجمة هدى المفتي، من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، حيث نال ظهورها في العمل إشادة واسعة من الجمهور.