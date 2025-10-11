نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..أبطال وصناع فيلم "أوسكار - عودة الماموث" يحتفلون بالعرض الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل أبطال وصناع فيلم "أوسكار- عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا، بالعرض الخاص للعمل، اليوم السبت، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر صناع العمل بالإضافة لحضور عدد من الضيوف.

موعد طرح فيلم “أوسكار - عودة الماموث ”

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض يوم 15 أكتوبر الجاري 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

عودة مخلوقات عملاقة

ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.