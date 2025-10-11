نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فردوس عبد الحميد: فخورة بابني خالد الحلفاوي.. ولو الزمن رجع كنت ههتم بأسرتي أكتر من الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد عن مشاعرها تجاه نجلها المخرج خالد الحلفاوي، مؤكدة أنها فخورة بما وصل إليه من نجاح كبير في مشواره الفني، مشيرة إلى أنه استطاع أن كون نفسه بنفسه دون أي اعتماد على اسمها أو شهرتها.

تصريحات فردوس عبد الحميد

وقالت فردوس عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد: "أنا فخورة جدًا بابني خالد، لأنه شخص محترم ومؤدب، وكون نفسه بهدوء من غير ما يعتمد على حد، وبيقدم دلوقتي أعمال جميلة جدًا وأنا فخورة بيه أوي، وده أكتر حاجة كنت أتمنى أشوفها".

وأضافت: "لو الزمن رجع بيا، أكيد كنت ههتم بأسرتي وأولادي أكتر من الفن، لأن مهما كان النجاح الفني كبير، الأسرة دايمًا هي الأساس".



