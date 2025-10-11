نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تكريم يحيى الفخراني وسلمي الشماع ويوسف عمر في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق الجامعة البريطانية في مصر غدًا الأحد 12 أكتوبر 2025 الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 جامعة عربية وأجنبية.



تفاصيل حفل الافتتاح

يشهد حفل الإفتتاح تكريم النجم الكبير يحيي الفخراني الذي تحمل الدورة إسمه والإعلامية الكبيرة سلمي الشماع والنجم الشاب يوسف عمر.



قال الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام ورئيس المهرجان: أن الدورة الثانية تشهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة مما يؤكد أن المهرجان إكتسب سمعة دولية واسعة وأن عدد منذ دورته الأولي

وأضاف: أن المهرجان نجح في تحقيق تواجدا دوليًا كبيرًا تؤكده حجم الجامعات والدول وأيضا عدد الأفلام التي يصل عددها إلي نحو 1071 فيلما تمت تصفيتها عن طريق لجنة إختيار ضمت عدد من كبار النقاد وتوزيعها علي مسابقات المهرجان المختلفة

ولفت إلى أن لجان تحكيم الدورة الثانية تضم عدد من السينمائيين الحاصلين علي جوائز دولية مثل المخرج مراد مصطفي الحاصل علي السعفة الذهبية عن فيلمه عيسي وشارك فيلمه الروائي الطويل عائشة لاتستطيع الطيران في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وأيضًا فنان المونتاج والمؤثرات الشهير عمرو عاكف ورائد فن الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم عربي طويل والذي استغرق تصويره أكثر من 20 عامًا وغيرهم.

الدكتورة سماح نصار

من جانبها أوضحت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن أنشطة المهرجان تتواصل علي مدار أيامه من خلال المحاضرات والماستر كلاس لعدد من كبار السينمائيين والمتخصصين.



وذكرت أن كثير من الهيئات السينمائية تشارك في أنشطة المهرجان ورعايته مثل نقابة المهن السينمائية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مشيرة إلى أن عروض أفلام المهرجان من المقرر أن تستضيفها أكثر من جهة سينمائية من بينها سينما الهناجر ومركز الثقافة السينمائية كمحاولة لنشر إبداع الطلاب العرب والأجانب بين قاعدة جماهيرية عريضة سواء من الطلاب والدارسين لفنون السينما أو الجمهور العاشق للفن السابع.