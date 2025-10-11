نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى هريدي ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان مصطفى هريدي في أجرأ مواجهة تلفزيونية.

تفاصيل اللقاء

ويتحدث مصطفى هريدي عن

سبب اختفاؤه عن التمثيل، وعن حياته الخاصة وزواجه، وأنه أنجب ولدًا ثم انفصل وترك ابنه مع مطلقته وسافرت ولم يراه لمدة تسع سنوات على الرغم من الشبه الكبير بينهما، وانهارت دموعه أثناء حديثه عنه.

كما يتحدث عن تعاونه مع احدي المخرجات في فيلم سينمائي ولكنه لم يحقق ايرادات ولم يكن هناك دعم له، وأصيب بحالة صدمة وحزن من اتهامات وجّهت له بتعاطي مخدرات، وكانت سببًا في مشاكل كثيرة في حياته، ومدى حزنه من تلك الاتهامات.

أعماله الفنية

ويتحدث عن علاقته بالزعيم عادل إمام، وأسباب إعجابه به ومشاركته معه في عدد أفلامه "مرجان أحمد مرجان" وغيرها، ويتحدث عند مدى عشقه له والجمل التي قالها في أحد الافلام معه وتعيش مع الجمهور ومنها "موزز" و"نفض انت فلة".



وهم علاقته بأفراد أسرته وبخاصة والده ومدي عشقه له، ودعم اسرته له من الناحية الفنية.

وفي ختام الحلقة يتحدث عن أعماله الفنية ومنها فيلم " مجنون أميرة " وهل ندم علي تقديم هذا الفيلم أو المشاركة فيه.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على قناة الحياة.