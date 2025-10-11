نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق مشروع "برجولا" بحديقة الطفل بالعجوزة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت حديقة الطفل بالعجوزة، أمس الجمعة، انطلاق المشروع الفني الجديد " برجولا" – مظلة ومسرح مفتوح للفنون، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، بالشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك بحضور جماهيري كبير خاصة من العائلات والأطفال امتد حتى ساعات المساء.

تنوّع برنامج الافتتاح بين العروض المسرحية والموسيقية والفولكلورية التي استمرت على مدار خمس ساعات، حيث بدأ اليوم الأول بعرض “The Jacket” (الجاكتة) من تقديم نهى خطاب وريهام رمزي، وهو عرض كوميدي يعتمد على أسلوب الـ Clowning، تلاه عرض العرائس “Karyet Al Farafir” (قرية الفرافير) من فرقة Puppetshino، ثم عرض رقصة التحطيب (أشبال) لفرقة البراعم للتحطيب، بمزيج مدهش من الرقص والموسيقى الفولكلورية، واختُتم اليوم بعرض مسرحي بعنوان “Les Fables de la Fontaine” (غابة الحكايات).

وشهد الحفل حضور عدد من شركاء المشروع، إلى جانب ممثلين عن محافظة الجيزة والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية ومؤسسة فن جميل، الذين أشادوا بالمبادرة وأكدوا أهميتها في دعم الفنون المجتمعية وإحياء المساحات العامة.

ويواصل المشروع فعالياته اليوم السبت 11 أكتوبر بعرض موسيقي فولكلوري لفرقة صحبة السمسمية، يبدأ في السابعة مساءً ويستمر لمدة ساعتين، ليقدم للجمهور تجربة موسيقية فريدة تحتفي بروح التراث المصري الأصيل.

تم تصميم وتنفيذ مشروع “برجولا” من قبل مختبر عمران القاهرة (كلستر) واستوديو THISS بلندن، بالشراكة مع شركة المشرق للإنتاج، في إطار جهود مشتركة لإعادة توظيف الفراغات العامة وتحويلها إلى منابر مفتوحة للفن والثقافة، وقد جاء المشروع بدعم من مؤسسة فن جميل والمجلس الثقافي البريطاني ضمن برنامج “أنهار – منصة الثقافة والمناخ”، وتحت رعاية محافظة الجيزة وحي العجوزة.

مشروع “برجولا”

ويتميّز مشروع “برجولا” بهويته البصرية اللافتة وهيكله المعدني الأحمر الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار، ليصبح ساحة عامة للتجمع والاحتفال والتبادل الثقافي في قلب العجوزة. ويعكس تصميمه متعدد الاستخدامات مفهوم الاستدامة من خلال دمج مواد معاد تدويرها في البناء، ليقدم نموذجًا رائدًا لاستعادة المساحات العامة، مستلهمًا فكرة كشك الموسيقى التقليدي في الحدائق العامة، ومتيحًا للمجتمعات المحلية التفاعل المباشر مع الفنون والثقافة.

وخلال الأشهر المقبلة، من المقرر أن يستضيف مسرح “برجولا” حفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وسينمائية تعكس تنوع وحيوية المشهد الفني في القاهرة.

مهرجان دي كاف

يُذكر أن مهرجان دي كاف الذي انطلق في الأول من أكتوبر ويستمر حتى 26 من الشهر ذاته، يقدم على مدار 26 يومًا نحو 34 عرضًا فنيًا متنوعًا تشمل الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى والعروض الخاصة، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.