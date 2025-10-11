فن ومشاهير

سعد الصغير يكشف عن كواليس خلافه مع سمسم شهاب ويشيد بموقفه الإنساني

أحمد جودة - القاهرة - سعد الصغير: أول معرفتى بسمسم شهاب سرقت منه أغنية احمد ربنا إنك عايش

كشف المطرب سعد الصغير عن تفاصيل أول لقاء فني جمعه بالمطرب سمسم شهاب، مشيرًا إلى أن بداية معرفتهما كانت بسبب أغنية "احمد ربنا إنك عايش"، والتي كانت السبب في وقوع خلاف بسيط بينهما.
 

تصريحات سعد الصغير 

وأوضح سعد خلال حديثه في برنامجه سعد مولعها نار أن الملحن محمد عبد المنعم عرض عليه الأغنية وأخبره بأنها كانت في الأصل مع سمسم شهاب، مضيفًا: "قولت لمحمد أنا عايز الأغنية دي، وروحت للمنتج وقتها واشترتها منه، وبعدها عرفت إن سمسم زعل مني فحاولت أصالحه وطلبت منه يشاركني في فيلم مع أحمد السبكي، وفعلًا وافق، وبعدها اعتذرت له".
 

موقف إنساني لـ سمسم شهاب 

وأضاف الصغير أنه لم تجمعه لقاءات كثيرة مع سمسم شهاب خلال مشواره الفني، لكنه تأثر بموقفه الإنساني أثناء أزمته الأخيرة، قائلًا: "لما حصلت أزمة السجن، لقيت سمسم عامل فيديو بيدعيلي ويقول (ربنا يفك ضيقتك يا سعد)، ومن وقتها حبيته أكتر.
سمسم شهاب يرفض انتشار ظاهرة الغناء باستخدام “الفلاشة”

 

من جانبه، أعرب المطرب سمسم شهاب عن رفضه الشديد لانتشار ظاهرة الغناء باستخدام "الفلاشة"، مؤكدًا أنها تسببت في جلوس عدد كبير من العازفين في منازلهم، قائلًا: "أنا ضد الغناء بالفلاشة، وميرضيش ربنا أشوف موسيقي كبير يسيب مهنته ويشتغل في حاجة تانية".
 

سمسم شهاب يبكي على زوجته

وبكي المطرب سمسم شهاب على زوجته خلال تواجده مع سعد الصغير عندما عرض له صورته في الحلقة وقال عنها الحياة من بعدها لاتسوى أى شيء.


