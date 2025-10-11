نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنش مارك تُشعل موسم الرياض بثلاث ليالٍ غنائية تجمع إليسا ووائل كفوري وعايض وكاظم الساهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بنش مارك عن انطلاق ثلاث حفلات غنائية كبرى ضمن فعاليات موسم الرياض، تجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي، لتُشكّل الانطلاقة الفنية الأولى للموسم الجديد الذي بدأ أمس الجمعة 10 أكتوبر بمسيرة استعراضية ضخمة نظّمتها الهيئة العامة للترفيه إيذانًا ببدء موسم استثنائي ينتظره الجمهور بشغف.

"بنش مارك" تفتتح موسم الرياض بثلاث أمسيات غنائية كبرى تجمع نجوم الطرب العربي

وتبدأ الأمسيات الغنائية بحفل الفنان عايض في 17 أكتوبر، يعقبه لقاء فني يجمع النجمة إليسا والنجم وائل كفوري في 24 أكتوبر، ثم يختتم النجم كاظم الساهر ليالي الشهر بحفل ضخم في 30 أكتوبر، ضمن سلسلة من الحفلات المتواصلة التي ستُعلن تفاصيلها تباعًا في إطار برنامج موسم الرياض لهذا العام.

ويُذكر أن طرح تذاكر الحفلات سيكون عبر موقع webook ابتداءً من اليوم 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وسط إقبال جماهيري كبير متوقع من عشّاق الطرب في المملكة والمنطقة العربية.

وتُقام الحفلات على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من شركة بنش مارك، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، لتُجسّد استمرار الزخم الفني والثقافي الذي بات يميّز موسم الرياض كأحد أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة والعالم.