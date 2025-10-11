نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الإستعدادات العرض الخاص لـ فيلم " أوسكار _ عودة الماموث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء الإستعدادات النهائية العرض الخاص لـ فيلم " أوسكار عودة الماموث" للنجم أحمد صلاح حسني فى إحدى السينمات بـ أحدى مولات 6 أكتوبر

وفي سياق آخر قد تصدر فيلم "أوسكار - عودة الماموث" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أطلقت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

أبطال فيلم “أوسكار - عودة الماموث ”

“أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج تريند وبيراميدز للإنتاج الفني وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.