اليوم.. مدحت العدل ضيف برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الكاتب والمؤلف مدحت العدل، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، وكواليس آخر أعماله الفنية.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا: " استنوا الكاتب والمؤلف د/مدحت العدل في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي ".

 

 

آخر أعمال مدحت العدل
 

 

وتعاون الدكتور مدحت العدل مع الفنان أحمد الحجار في آخر أعماله وهو ألبوم شخصيات من دواوين من تأليفه، وقد انتهى الفنان أحمد الحجار من تلحين ستة شخصيات سيقدمها الفنان على الحجار بصوته في ألبوم يحمل عنوان محمد سيد حسنين، وهو اسم واحدة من الشخصيات الستة. 

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

