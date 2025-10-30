الجمهور يشيد بـ أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية" لـ محمد سلام

القاهرة - محمد ابراهيم - حظى مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام على إشادات واسعة من الجمهور، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على منصة "واتش ات"، حيث يعرض حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وجاء من بين التعليقات: عودة قوية لمحمد سلام، مسلسل من بدايته حلو، كوميديا مختلفة، المسلسل هيكون أقوى مسلسل في الموسم.

أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط يبدأ حياته الزوجية بأحلام صغيرة وطموحات كبيرة، لكنه يتلقى صدمة حياته عندما تكتشف زوجته أنها حامل في خمسة توائم دفعة واحدة، ومن هنا تبدأ الكارثة الكوميدية التي تُحوّل يومياته إلى مغامرة مليئة بالمفاجآت والاختبارات الصعبة، بينما يحاول جاهدًا مواجهة أعباء المعيشة وضغوط المسؤولية.

أبطال وصناع مسلسل "كارثة طبيعية"



المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض (صاحب نجاح "بالطو")، وإخراج حسام حامد، ويشارك في البطولة كل من كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وحمزة العيلي، ليكتمل طاقم عمل قوي قادر على تقديم عمل اجتماعي مختلف.