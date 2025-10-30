نجاح متواصل لإيمان أبو الدهب في "لينك" وتعاون مثمر مع محمد جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل المنتجة إيمان أبو الدهب نجاحاتها الدرامية في عالم الإنتاج الدرامي من خلال مسلسل "لينك"، الذى حقق اعلى نسبة مشاهدات على Dmc وWatch it،الذي يُعد رابع تعاون لها مع المؤلف محمد جلال بعد نجاح أعمالهم السابقة "سوشيال" و*"دوبامين"* و*"أسيل"*.

ما يميز تجربة "لينك" هو حضور إيمان أبو الدهب الفعّال في كل مراحل العمل، منذ اختيار الفكرة ومرحلة كتابة السيناريو وحتى التصوير والمونتاج. كانت تتابع كل تفصيلة بنفسها، وتعمل على أن يظهر العمل بصورة متكاملة تعكس رؤيتها الإنتاجية التي تقوم على الصدق الفني والاهتمام بالتفاصيل.



استطاعت إيمان أبو الدهب عبر رؤيتها الإنتاجية الواعية أن تقدم عملًا يجمع بين القيمة الفنية والرسالة الإنسانية، من خلال تناول قضايا تمس كل بيت مصري، مثل الترابط الأسري، وتأثير السوشيال ميديا على العلاقات، وتحديات الجيران والطلبة داخل المجتمع.

وأكدت مصادر من داخل كواليس العمل أن المنتجة كانت حاضرة في كل مراحل التنفيذ، بدءًا من تطوير السيناريو، واختيار الممثلين، وحتى تفاصيل الديكور والموسيقى، وهو ما انعكس على تماسك الصورة النهائية ودفء الأجواء داخل المسلسل.

ويُعد "لينك" امتدادًا طبيعيًا لخط الإنتاج الفني الذي اختارته إيمان أبو الدهب منذ بدايتها، وهو تقديم دراما تحترم عقل المشاهد وتُلامس وجدانه، بعيدًا عن المبالغات أو العنف اللفظي الذي يغزو بعض الأعمال مؤخرًا.

كما حظي المسلسل بإشادات واسعة من النقاد والجمهور، الذين أكدوا أن العمل يعيد روح الدراما الاجتماعية المصرية الأصيلة، بفضل التوازن بين الأداء القوي من النجوم سيد رجب ورانيا يوسف وفرح الزاهد، والرؤية الإخراجية المتميزة للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.