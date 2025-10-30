نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح كبير يلاحق أغنية "سيبتلي قلبي" لـ أنغام وتكسر حاجز الـ 5 ملايين في شهر فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام منذ قرابة شهر أحدث أغنياتها وهي أغنية "سيبتلي قلبي" الذي اعتبرها الجمهور عودة قوية لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وبعد طرح الأغنية انهالت التعليقات الإيجابية عليها وتبين مدي حماس الجمهور للأغنية وتعلقه الكبير بالموضوع التي تطرحه أنغام بالأغنية حيث أنها تبين حالة الحب الكبيرة من طرف واحد لشخص تركها وترك قلبها "بيتكسر" مثلما وصفت أنغام بالأغنية.

أنغام

تعليقات الجمهور على أغنية “سيبتلي قلبي” لـ أنغام

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية أنها من أكثر الأغاني التي شغلت مكانة كبيرة بقلوبهم وأن لها علامة خاصة وذلك بسبب الحالة التي يعيشها المستمع عندما يسمع تلك الأغنية ويعيش داخل حالتها.

وكانت أكثر التعليقات المُلفتة للإنتباه هو " أغنية سيبتلي قلبي دي القاضية يا أنغام".



أنغام

والجدير بالذكر أن هذه الأغنية جعلت عودة أنغام قوية لجمهورها وتصدرت بها التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع وذلك في أقل من شهر من طرحها، وقد نالت استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها لما تحمله من موضوع دائمًا يجذب انتباه الجمهور.

نجاح كبير لـ أغنية "سيبتلي قلبي"

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية قد حققت نحو 5 مليون و600 ألف مشاهدة وذلك في شهر فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية الآن هي من ضمن توب عبر "يوتيوب"





وأغنية "سيبتلي قلبي" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.





كلمات أغنية "سيبتلي قلبي" للفنانة أنغام



أنا ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

ليه لغاية دلوقتي

إن جَت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

ليه دلوقتي

إن جت سيرتك بتأثر

وبحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسى ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

بقى ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش بنساك وحياتك

وحياتي دي واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللي منسيك

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي بيتكسّر

وافتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك واتحسّر

إحساسي ده بإيه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلي قلبي

قلبي قلبي قلبي

سيبتلي قلبي قلبي قلبي

يا عيني قلبي بيتحسّر