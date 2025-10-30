نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفنون المسرحية بطرابلس تضيء المشهد الثقافي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من الركود إلى الريادة.. أنور التير يرسم ملامح نهضة المسرح الليبي

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفنون المسرحية لعام 2025 بالعاصمة طرابلس، وسط حضور كبير من رواد المسرح والحراك الثقافي والجمهور المتعطش لفنون الركح، إلى جانب متابعة إعلامية واسعة من مختلف الوسائل المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يقود المهرجان الفنان أنور التير، رئيس المهرجان الوطني للفنون المسرحية، الذي سبق أن ترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس 2025، واضعًا ملامح تنظيمية ومضمونية عززت من زخم هذه الدورة وثرائها.

شعار «المسرح بالناس وللناس»

وفي كلمته، أوضح التير أن دورة هذا العام تتميز بشعارها «المسرح بالناس وللناس»، الذي يجسد جوهر المسرح كفنٍّ مجتمعي ينبع من الناس ويعود إليهم، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار تركيز مؤسسي على استعادة الدور الحضاري للمسرح بعد سنوات من التراجع والركود. وأضاف أن المهرجان يضم فرقًا مسرحية من مختلف المدن الليبية، بما يعزز مبدأ الوحدة الثقافية والوطنية، إلى جانب معارض للصور والكتاب، وورش فنية، وندوات فكرية، ولقاءات نقدية، ضمن رؤية شاملة تجعل من المسرح منبرًا للتنوير والتواصل الثقافي.

جوائز حفل الختام

وأكد التير أن الجوائز المالية القيمة التي ستُمنح خلال حفل الختام تشكل حافزًا للمبدعين، لكن القيمة الحقيقية للمهرجان تكمن في ما يتركه من أثر ثقافي وفني، مشيرًا إلى أن التوصيات الحالية للمهرجان تتضمن ضرورة توثيق قائمة كاملة بالعروض المشاركة وبيانات الفرق والمخرجين والكتّاب، دعمًا للذاكرة الفنية الوطنية، إلى جانب قياس نسب الحضور والتفاعل الجماهيري لتعزيز تقييم الأثر الثقافي والاجتماعي. كما أشار إلى اعتماد منهجيات تقييم دقيقة تراعي المعايير الفنية ومتطلبات الجمهور لضمان التطوير المستمر وصقل المواهب بما يخدم مستقبل المسرح والحراك الثقافي في ليبيا.

تفاصيل الدورة

كما تميزت هذه الدورة بحضور إعلامي مكثف، جسدته اللجنة الإعلامية برئاسة الإعلامي سمير جرناز، والتي ضمت نخبة من الكفاءات الإعلامية من مختلف المدن الليبية، واتسم أداؤها بالمهنية العالية. وتمثلت أبرز جهودها في إصدار كتيب المهرجان وكتيب مسيرة الكتاب المسرحي بقلم الكاتب والناقد البوصيري عبد الله، إلى جانب إطلاق صفحة المهرجان على “فيسبوك”، وجريدة «الركح»، والتغطيات اليومية عبر الإذاعات الليبية، وندوة المهرجان اليومية عبر قناة ليبيا الوطنية، فضلًا عن البودكاست والفيديوهات والبروموهات اليومية التي وثقت لحظات المهرجان وفعالياته ومشاركاته، لتشكل جميعها ذاكرة بصرية وإعلامية غنية تعكس حجم الجهد والاحترافية التي رافقت هذه الدورة المميزة



كلمة رئيس اللجنة الاعلامية

ومن جانبه عبر رئيس اللجنة الاعلامية الاستاذ سمير جرناز عن سعادته بعد مرور 5 أيام عن انطلاق المهرجان فقال:

وها هو المهرجان الوطني للفنون المسرحية يتهيأ لإسدال ستارته على دورته الثالثة عشرة بعد سبعة أيام زاخرة بالعروض المسرحية والندوات والورش التدريبية والمعارض الفنية، التي توزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية على خشبة مسرح الكشاف بطرابلس، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء فنية مفعمة بالحيوية والإبداع.