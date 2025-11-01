الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر، خلال ظهورها في برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد، عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، حيث تحدثت لأول مرة بدموع عن تجربة فقدان والدها، ووصفتها بأنها من أقسى الفترات التي مرت بها.

آمال ماهر تبكي على الهواء وتروي تفاصيل فقد والدها

وقالت ماهر إن وفاة والدها في يناير 2016 جاءت بعد سلسلة من الأحلام التي كانت تشير إلى الفقد، مشيرة إلى أنها استيقظت فجراً على اتصال من شقيقها يخبرها بأن والدها يطلب رؤيتها، لتجده في حالة صحية متدهورة، قبل أن يدخل في غيبوبة بين يديها، ويتوفى في أول أيام العيد، في مشهد مطابق لما رأته في حلمها.



وأضافت أن والدها كان لا يتعرف على أحد في أيامه الأخيرة سوى صوتها، وكان ينادي باسمها باستمرار، مؤكدة أنها دخلت في حالة اكتئاب حاد بعد وفاته، وانعزلت عن العالم لمدة شهرين.



وتحدثت آمال ماهر أيضًا عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أن مدرس الموسيقى في المدرسة أخبر والدها أن صوتها نادر ويجب أن تحترف الغناء، رغم أن عائلتها كانت محافظة ولا تعرف شيئًا عن الوسط الفني. وبعد أن شاهدها والدها في إحدى الحفلات المدرسية، اشترط أن تغني في الأوبرا فقط.



كما روت تفاصيل أول لقاء جمعها بالموسيقار عمار الشريعي، الذي اكتشف موهبتها وقدّمها للجمهور، بعد أن فاجأته بأداء أغنية "هلت ليالي القمر"، وكان عمرها حينها 13 أو 14 عامًا.



وأشارت إلى أن انطلاقتها الحقيقية جاءت خلال إحدى الحفلات الرسمية بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث طلب منها تقديم أكثر من أغنية، ومنحها مكافأة مالية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الشهرة، وتشارك في حفلات انتصارات أكتوبر، مقدمة أغنية "أرض فلسطين" التي لاقت استقبالًا جماهيريًا واسعًا.