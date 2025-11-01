يسرا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة بمصريتي عندي رقصة فرعونية في فيلم " المهاجر " وفخورة بمشاركتي في حفل المومياوات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بإفتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: "متشرفة إني مصرية وفخورة بمصريتي، وده حدث عظيم وتاريخي، وبناء صرح مثل هذا الصرح، وهو أكبر متحف في العالم، إنجاز يليق بعظمة مصر."



يسرا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة بمصريتي

وأضافت خلال التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار: "بقول لكل العالم اتفرجوا على حضارتنا وشوفوا مصر حلوة إزاي، وشوفوا اهتمامها بالسياحة وضيوفها. أنا فرحانة من قلبي."



يسرا: عندي رقصة فرعونية في فيلم " المهاجر " وفخورة بمشاركتي في حفل المومياوات

وعلقت قائلة: "أنا عندي رقصة فرعونية في فيلم "المهاجر"، بالإضافة إلى مشاركتي في حفل المومياوات، وأتذكر أن العالم كله وقتها كان بيتحدث عن هذه اللحظة."



يسرا: الجمهور عملي صور " ai " بالزي الفرعوني ومبسوطة بيها أوي

وعن انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي الفرعوني علقت قائلة: “ الجمهور هوه إلى عملها ليا وأنا مبسوطة بيها أوي بالذكاء الاصطناعي أنا حباها جدا وانا عندي واحدة حقيقية في حفل المومياوات”.