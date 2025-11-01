فن ومشاهير

يسرا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة بمصريتي عندي رقصة فرعونية في فيلم " المهاجر " وفخورة بمشاركتي في حفل المومياوات

0 نشر
0 تبليغ

يسرا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة بمصريتي عندي رقصة فرعونية في فيلم " المهاجر " وفخورة بمشاركتي في حفل المومياوات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بإفتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: "متشرفة إني مصرية وفخورة بمصريتي، وده حدث عظيم وتاريخي، وبناء صرح مثل هذا الصرح، وهو أكبر متحف في العالم، إنجاز يليق بعظمة مصر."
 

يسرا عن إفتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة بمصريتي 

وأضافت خلال التغطية المباشرة لفعاليات افتتاح المتحف الكبير على شاشة النهار: "بقول لكل العالم اتفرجوا على حضارتنا وشوفوا مصر حلوة إزاي، وشوفوا اهتمامها بالسياحة وضيوفها. أنا فرحانة من قلبي."
 

يسرا: عندي رقصة فرعونية في فيلم " المهاجر " وفخورة بمشاركتي في حفل المومياوات 

وعلقت قائلة: "أنا عندي رقصة فرعونية في فيلم "المهاجر"، بالإضافة إلى مشاركتي في حفل المومياوات، وأتذكر أن العالم كله وقتها كان بيتحدث عن هذه اللحظة."
 

يسرا: الجمهور عملي صور " ai " بالزي الفرعوني ومبسوطة بيها أوي  

وعن انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي الفرعوني علقت قائلة: “ الجمهور هوه إلى عملها ليا وأنا مبسوطة بيها أوي بالذكاء الاصطناعي   أنا حباها جدا وانا عندي  واحدة حقيقية في حفل المومياوات”. 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا