نقابة المهن التمثيلية تُطلق “أوسكار المسرح المصري” لاختيار العرض الذي يمثّل مصر في المحافل الدولية

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار حرص نقابة المهن التمثيلية على دعم وتطوير الحركة المسرحية في مصر، تستعد النقابة لإطلاق قائمة “أوسكار المسرح المصري”، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى اختيار أفضل عرض مسرحي مصري من بين ستة عروض متميزة، ليكون الممثل الرسمي لمصر في المهرجانات والمحافل المسرحية الإقليمية والدولية.

تفاصيل إطلاق المبادرة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النقابة لتعزيز مكانة المسرح المصري وإبراز الطاقات الإبداعية للفنانين المصريين أمام العالم، من خلال آلية تقييم فنية دقيقة تعتمد على معايير الجودة الإبداعية والإخراجية والتمثيلية.

وأكدت النقابة أن هذه المبادرة تمثل منصة سنوية لتكريم الإبداع المسرحي المصري، وتسعى لترسيخ مفهوم المنافسة الشريفة والتميز الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والمسرحي، ويؤكد الدور الريادي لمصر في الفنون الأدائية على مستوى الوطن العربي والعالم.