الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد يجمع بين الفن الملكي والحضارة المصرية، وثّقت النجمة المصرية يسرا لقاءها بالملكة ماري، ملكة الدنمارك، خلال زيارتها الخاصة إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة.

لقاء فني ملكي بين يسرا وملكة الدنمارك

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالملكة ماري، وعبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء، قائلة: "سعدت جدًّا بدعوتي للقاء الملكة ماري والترحيب بها كضيفة عزيزة في مصر. نورتينا بحضورك ومشاركتنا فرحتنا بافتتاح متحفنا الكبير، وأسعدتينا بحبك الواضح لمصر الذي ظهر في حديثنا معًا ولقائك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وصورك الجميلة بين آثارنا. في انتظار زيارتك المقبلة كما اتفقنا".

وحملت كلمات يسرا مشاعر فخر ودفء، عكست أجواء الافتتاح التي امتزج فيها التراث المصري بالحضور الدولي، مؤكدة مكانة مصر الثقافية في قلوب العالم.

وسبق أن عبّرت يسرا عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، ووصفت افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه إنجاز عالمي يليق بعظمة مصر، مشيرة إلى أن المتحف لا يمثل مجرد صرح أثري، بل هو رسالة حضارية تعكس قدرة المصريين على الحفاظ على تراثهم وإبراز وجه مصر المشرق.

وشهد افتتاح المتحف حضورًا واسعًا من الفنانين وقادة الدول والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن فخرهم بالمشاركة في حدث يوثق العظمة المصرية عبر العصور.