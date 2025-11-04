نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل لينك الحلقة 17.. بكر لا يستسلم للتهديدات بعد فيديو زوجته الراحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل لينك الحلقة 17.. مكالمات غامضة تٌحرك بكر وأنكشاف سر زوج ابنته

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "لينك" تطورات مثيرة، حيث بدأت بمشهد مؤثر يظهر فيه بكر (سيد رجب) وهو يشاهد فيديو لزوجته الراحلة، تنصحه فيه بالابتعاد عن البحث وراء سارقي الرابط الغامض حتى لا يتعرض للأذى، واكتشف أن الفيديو مصمم بـ AI حيث استعان منفذوه بمقطع من فيديو قديم من حفل زفافه، كونه المادة الوحيدة التي تجمع بين صوت وصورة زوجته.

لاحقًا، يتلقى بكر اتصالًا غامضًا من شخص مجهول يخبره بوجود "مفاجأة" عند مقابر زوجته، فيتوجه مع أسما (رانيا يوسف) إلى هناك ليجد تحليل "سونار" لطفل، ثم يظهر فجأة رأفت النتاش (محمد علي ميزو) — الرجل الذي سلّمهما الفلاشة سابقًا — في مواجهة مباشرة، ليكشف أنه وراء إرسال التحليل في رسالة تهديد واضحة، مفادها أنه قادر على الوصول إلى باقي أفراد عائلة بكر متى شاء.

بعدها، يتلقى بكر اتصالًا جديدًا يدعوه إلى موقع محدد لمعرفة هوية صاحب التحليل.

وعند وصوله إلى المكان، يُفاجأ بوجود ابنته سعاد (فرح الزاهد) أمام العمارة التي يعيش فيها زوجها خالد (كريم العمري) مع زوجته الثانية (آية عبد الرازق).

و يصدمها بكر بالحقيقة: التحليل يخص ابن خالد من زوجته الجديدة، وينصح ابنته بالتريث وعدم التسرع، مؤكدًا أنه سيستعيد لها حقها ويجعل خالد يدفع ثمن خيانته

وعلى جانب آخر تتصاعد الأزمة بين زياد وصديقته منة بعد مشادة بينهما تؤدي إلى توتر العلاقة. يتعرف زياد على فتاة جديدة تُدعى رنا، لكن منة تكتشف خيانته بعدما تتلقى رسالة تكشف الأمر، تتوجه لمواجهته في أحد المقاهي وتضبطه برفقة رنا، لتقرر إنهاء علاقتهما نهائيًا وهي في قمة صدمتها، قبل أن يتبين أن شادي، صديق زياد المقرب، هو من دبر هذه المكيدة لإبعاده عن منة.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحًا والثانية في الساعة 9:30 صباحًا، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحًا و4:30 عصرًا، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.