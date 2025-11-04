فستان ذهبي قصير يعيد رزان مغربي إلى صدارة الترند بإطلالة جريئة ومبهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظهور ساحر يعكس أنوثتها وحيويتها، خطفت النجمة رزان مغربي الأنظار بجلسة تصوير جديدة، حيث تألقت بفستان ذهبي قصير لامع استحضر أجواء شخصية "تنة ورنة" الشهيرة من عالم ديزني، ليُعيدها الجمهور إلى دائرة الضوء بتشبيهات مليئة بالإعجاب والانبهار.

إطلالة ذهبية تخطف القلوب



اختارت رزان فستانًا قصيرًا باللون الذهبي المعدني، جاء بتصميم مكشوف الأكتاف وقماش براق يعكس الإضاءة بلمعة ساحرة. الإطلالة جمعت بين الجرأة والرقة في آن واحد، ما جعلها محط حديث المتابعين الذين وصفوها بـ "الجنية العصرية".

جمال طبيعي بتسريحة ومكياج متناغمين

اعتمدت رزان تسريحة شعر ناعمة بخصلات مموّجة باللون الأشقر العسلي، منسدلة بحرية على كتفيها، بينما جاء مكياجها بدرجات برونزية دافئة أبرزت ملامحها بلمسة من البريق الأنثوي، مع شفاه بلون نيود أنيق وظل عيون لامع يزيد من جاذبيتها.

تفاصيل راقية تكمل اللوك الذهبي



اختارت الفنانة إكسسوارات بسيطة ولامعة، تضمنت أقراطًا مرصّعة بالكريستال وسوارًا ذهبيًا رفيعًا، مع حذاء ذهبي بكعب رفيع، لتكتمل الإطلالة في لوحة من الأناقة الراقية والأنوثة المبهرة.

تفاعل كبير من جمهورها



شاركت رزان صور الجلسة عبر حسابها على “إنستجرام”، لتتلقى سيلًا من التعليقات المليئة بالإعجاب، حيث وصفها متابعوها بأنها “ملكة الذهب” و”أنيقة بلا منازع”.

عودة قوية بعد غياب



تأتي هذه الإطلالة بعد فترة من الهدوء الإعلامي لرزان، عقب مشاركتها الأخيرة في مسلسل “الضاحك الباكي” بدور بديعة مصابني، بينما تستعد حاليًا للعودة إلى الشاشة ببرنامج جديد يجمع بين الفن واللايف ستايل، في خطوة تؤكد استمرار تألقها في الساحة الفنية والإعلامية