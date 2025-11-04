زوجة أحمد سعد تلغي متابعته على إنستجرام.. هل حدث انفصال بينهم؟

القاهرة - محمد ابراهيم - علياء بسيوني تلغي متابعة زوجها أحمد سعد عبر إنستجرام

عادت مصممة الأزياء علياء بسيوني لتصدر عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ الجمهور إلغاء متابعتها لزوجها النجم أحمد سعد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات حول مصير علاقتهما الزوجية، وهل يشهد الثنائي انفصالًا جديدًا بعد المصالحة التي حدثت هذا العام ؟

علياء بسيوني تلغي متابعة زوجها أحمد سعد عبر إنستجرام



وأثار مؤخرا النجم أحمد سعد جدلًا واسعًا وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور

أحمد سعد يتصدر الترند

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم، ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من اعتبر الفيديو ترويجًا لأغنية جديدة، وبين من تساءل عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة في حياته، وفق ما هو معروف لجمهوره.

حتى الآن، لم يصدر أحمد سعد أي توضيح رسمي حول حقيقة الفيديو أو تفاصيله، ما زاد من حالة الجدل والتكهنات بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.