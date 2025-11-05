نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة حسن: شيكابالا حصل من الزمالك على مبلغ يفوق المليار جنيه.. ويهاجمه! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن شيكابالا أكثر واحد استفاد من الزمالك وخد فوق المليار جنيه، وبيهاجم الزمالك علشان الإدارة وفيريرا مشوه.

وقال أسامة حسن الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامج "مان تو مان": "شيكابالا أكثر واحد استفاد من نادى الزمالك، مين أشهر لاعب في الزمالك هو شيكابالا مين أكتر لاعب خد فلوس من الزمالك هو شيكابالا، طيب مين أكثر حد دخل فلوس للزمالك مش شيكابالا، تخيل مين كهربا "100 مليون" وعمرو زكى "100 مليون" وإمام عاشور "150 مليون" ومصطفى محمد "80 مليون، أما شيكابالا خد فوق المليار من نادى الزمالك".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لما يطلع شيكابالا يتكلم بالطريقة دى على نادى الزمالك علشان الناس دى مشيته، وهو طلعب بتصريحين مينفعوش يخرجوا من الكابتن التاريخي للزمالك، الأول بتاع الشيشة في نهائي أبطال إفريقيا، حصل ولا محصلش مينفعش تقول كدة الكابتن التاريخي لازم يحافظ على أوضة اللبس سواء بطل أو لا، المفروض ده الكابتن التاريخى بس بعد التصريح ده خلاص مينفعش وعرفنا إيه الغرض منه".

وتابع: "التصريح الثاني لما قال فيريرا يمشى أنت المفروض الكابتن مينفعش تقول كدة من غير ما تدينى حلول، اللى قاعد على القهوة هيقولك يمشى زيه زيك، أنت لم تدينى حل يبقى أنت عاوز تبوظ، بتقول كدة علشان مشاك، المفروض يعطينى حلول أننا نتعاقد مع مدرب عارف إفريقيا وعارف طريقة الزمالك وجمهوره دا كلام الكابتن، لكن كلام سوق الجمعة اللى بتقوله ده مينفعش وإزاى الناس دي لعبت في الزمالك".