نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر هنا.. مباراة برشلونة وكلوب بروج فى دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة مرتقبة عندما يحل ضيفًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء، على ملعب يان بريدل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

مباراة كلوب بروج ضد برشلونة تُقام الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المواجهة التي تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وكلوب بروج

مباراة برشلونة وكلوب بروج تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية تحليلية موسعة قبل انطلاق اللقاء وبعد صافرة النهاية.

برشلونة وكلوب بروج.. فليك يسعى لاستعادة الثقة

يدخل برشلونة اللقاء بعد بداية غير مستقرة في مشواره الأوروبي، إذ فاز في مباراتين وخسر واحدة أمام باريس سان جيرمان، ليملك في رصيده 6 نقاط، ويأمل الفريق الكتالوني بقيادة هانز فليك في تحقيق انتصار جديد يرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقربه من حسم التأهل مبكرًا للدور التالي.

كلوب بروج ضد برشلونة.. هل يحقق الفريق البلجيكي مفاجأة؟

على الجانب الآخر، يطمح كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مفاجأة مدوية أمام برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة وكلوب بروج.. طاقم التحكيم

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة اللقاء بين برشلونة وكلوب بروج ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويُعد تايلور من أبرز حكام القارة، إذ يمتلك خبرة واسعة في إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية الكبرى