نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي: أزمات الزمالك طبيعية.. وعبدالرؤوف سيلعب بحذر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن وجود الأزمات داخل القلعة البيضاء أصبح أمرًا معتادًا وطبيعيًا بالنسبة للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين اعتادوا التعامل مع الضغوط والمشاكل وأنها في بعض الأحيان تكون دافعًا لهم داخل الملعب.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج *نمبر وان* الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc: "لو الزمالك مفيهوش مشكلة تبقى هي دي المشكلة، لأن وجود الأزمات أمر طبيعي داخل النادي، واللاعبون اتعودوا على اللعب تحت الضغط، وده جزء من شخصية الزمالك اللي كلنا عرفناها على مدار السنين."

وأضاف: "مباراة بيراميدز ستكون صعبة على أحمد عبدالرؤوف، لأنه لا يمتلك كل الأدوات التي تساعده في ظل الغيابات الحالية، لكنه بالتأكيد سيضع حساباته جيدًا للمنافس، وسيلعب بحذر واتزان لتقليل الأضرار."

وأوضح أن عبدالرؤوف سيعتمد على ناصر ماهر في مركز صانع الألعاب رقم 10، مؤكدًا أن تراجع مستوى اللاعب مؤخرًا يعود إلى الأزمات الإدارية التي أثرت على استقرار الفريق.

وأشار التابعي إلى أن بيراميدز على الورق الأقوى من الزمالك في الوقت الحالي، لكنه توقع أن يتمكن الفريق الأبيض من حسم المباراة لصالحه، قائلًا: "بيراميدز أفضل فنيًا، لكن الزمالك عنده شخصية مختلفة في المواجهات الكبيرة، وأتوقع فوز الأبيض في مباراة الغد."