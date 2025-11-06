نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدلله ينعي الراحل أحمد عبدلله:" دموعي بتدعيلك ياحبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان صلاح عبد لله الراحل المؤلف أحمد عبدلله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، رحل بعد مسيرة فنية مؤثرة، أثرى خلالها السينما المصرية بالكثير من الأعمال البارزة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر "عبد الله" صورة للراحل أحمد عبد الله، وعلق عليها صدمة؟!آه صدمة..خبر نزل على قلبي كالصاعقة..تعجز الكلمات والله عن وصف حالتي الآن بعد التأكد من الخبر..دموعي بتدعيلك ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياأحمد

الشاعر والمؤلف والسيناريست العظيم".

معلومات عن المؤلف أحمد عبد الله

لقد كان للراحل إسهامات واضحة في السينما المصرية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة، حيث تميزت كتاباته بالقدرة على رصد نبض المجتمع المصري وتقديم شخصيات واقعية لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور. وقدم للسينما أعمالًا مهمة، من أبرزها أفلام "كباريه"، "الفرح"، و"الليلة الكبيرة" مع شريك رحلته المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

كما ارتبط اسم أحمد عبد الله في بداية مسيرته السينمائية بعدد من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وساهمت في انطلاق نجومية جيل من الفنانين، ومنها أفلام "الناظر" و"اللمبي".

و عكست مسيرته قدرة على الانتقال بين أنواع فنية مختلفة، تاركًا بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة.