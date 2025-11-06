نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير "طه الغريب".. حسن الرداد يفتح صفحة جديدة في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت رسميًا أولى مشاهد تصوير الفيلم الجديد "طه الغريب"، في أحد المواقع الخاصة بالتصوير، بمشاركة نجمي العمل حسن الرداد وتارا عماد، وسط حالة من الحماس بين فريق العمل، خاصة أن الفيلم يُعد من أبرز المشاريع المنتظرة في الموسم السينمائي القادم.

الفيلم مأخوذ عن رواية "طه الغريب" التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا في السنوات الأخيرة، ما شجع صناع السينما على تحويلها إلى عمل درامي ضخم يعكس عمق الرواية وأبعادها الإنسانية والنفسية.

القصة: صراع بين النفس والواقع

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي نفسي، حول الشاب طه الذي يعيش حالة من الاغتراب الداخلي وسط عالم لا يفهمه. تتشابك في حياته الصراعات العاطفية والضغوط النفسية، ليجد نفسه أمام أسئلة وجودية حادة تكشف عن معاناة جيل كامل يعاني العزلة والانفصال عن الواقع.

نجوم وفريق عمل قوي

الفيلم من بطولة حسن الرداد وتارا عماد، وتأليف محمد صادق صاحب الرواية الأصلية، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض الفيلم في السينمات بعد الانتهاء من التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

عودة قوية للرداد

يُعيد هذا العمل حسن الرداد إلى شاشة السينما بعد غياب دام عدة سنوات، منذ آخر أعماله السينمائية "بلوموندو"، الذي قدّم فيه دورًا مختلفًا أثار إعجاب النقاد والجمهور.

ويأتي الفيلم بعد نجاحه مؤخرًا في مسلسل "عقبال عندكوا" الذي جمعه بزوجته إيمي سمير غانم في موسم دراما رمضان 2025، والذي تميز بطابعه الكوميدي الاجتماعي وبمشاركة كوكبة من النجوم منهم محمد ثروت، علاء مرسي، إنعام سالوسة، وعرّفة عبد الرسول.