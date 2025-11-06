نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الاهلي وسيراميكا ببطولة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الاهلي وسيراميكا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بمدينة العين.

يلتقى فريق الاهلى في الخامسة مساء اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذى سيقام على الأراضى الإماراتية، ويذاع على قناة أون سبورت.

الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا في النهائي مع المتأهل من لقاء الزمالك وبيراميدز المقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي الثاني.